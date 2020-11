Del Piero: “Pirlo alla Juventus può fare come Zidane al Real Madrid”

TORINO – Torna a parlare della sua Juventus anche Alessandro Del Piero. L’ex capitano bianconero, infatti, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Ferencvaros-Juve, per commentare la vittoria della Vecchia Signora: con un 4-1 in trasferta, gli uomini di Andrea Pirlo sono tornati a Torino con i tre punti e sono ancora in corsa per il primato nel girone G. Proprio sul nuovo allenatore si è soffermato Alex, che, paragonandolo ad un altro mister con un passato juventino, ha affermato:

“Andrea ha appena iniziato la sua carriera e la sua differenza con Zidane sta tutta qua: Zizou, infatti, ha più esperienza e ha potuto maturarla prima che gli venisse affidata la panchina della prima squadra del Real Madrid. Le possibilità di fare altrettanto bene, però, ci sono: credo che Pirlo alla Juve possa fare come Zidane al Real“.