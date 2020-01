De Sciglio-Kurzawa, saltato lo scambio

TORINO- Nonostante la fumata bianca fosse ormai ad un passo, la Juventus ha deciso di bloccare la trattativa che avrebbe portato Mattia De Sciglio al Psg in cambio di Layvin Kurzawa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo la decisione di prendersi una notte di riflessione, il club bianconero avrebbe deciso di non privare lo spogliatoio di un elemento fondamentale, ritenuto importante anche perchè italiano (gli azzurri hanno da sempre rappresentato lo zoccolo duro del club). Inoltre, Sarri non avrebbe gradito privarsi di un giocatore adattabile su entrambe le fasce.