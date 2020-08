De Sciglio, il Psg ci ripensa

TORINO – Dopo tre stagioni tra alti e bassi, Mattia De Sciglio è giunto al termine della sua avventura in bianconero. L’ex terzino del Milan è infatti finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Sarri, anche a causa dei numerosi problemi fisici accusati nel corso della stagione. Quale potrebbe essere la sua prossima destinazione? Come riferito dal Mundo Deportivo, visto l’interesse del Barcellona per Bernat, il Psg starebbe pensando nuovamente al numero 2 della Juventus per rinforzare le proprie fasce difensive. Ma attenzione perché, come un fulmine a ciel sereno, in queste ore è arrivata anche un’altra gigantesca novità di mercato in casa bianconera. Sta circolando una voce pazzesca, ecco l’annuncio: “CR7 ha fatto una richiesta clamorosa alla società!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

