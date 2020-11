TORINO- In casa Juventus bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di rivedere Matthijs De Ligt in campo. Come riportato da Sky Sport, il centrale olandese non ha ancora ricevuto l’ok dall’ortopedico per il rientro, sentendosi invece sconsigliare di affrettare i tempi almeno fino al 10 novembre. Ciò significa che il numero 4 salterà le gare con Ferencvaros e Lazio, tornando a disposizione dopo la pausa per le Nazionali.