De Ligt, operazione alla spalla a breve: i tempi di recupero

TORINO- Come annunciato da lui stesso dopo il match con il Lione, Matthijs De Ligt si opererà alla spalla in settimana. Quella stessa spalla lussatasi lo scorso novembre contro l’Atalanta e che molti problemi gli ha creato in questi mesi. Come riferito da Tuttosport, i tempi di recupero non saranno brevissimi e il centrale olandese dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo in occasione della prima giornata dei gironi della prossima Champions League (20 ottobre).

