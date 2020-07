De Ligt, l’ammonizione fa scattare la squalifica: niente Milan

TORINO- L’ammonizione rimediata nel finale del primo tempo contro il Torino, costerà cara a Matthijs De Ligt. Il centrale olandese non sarà infatti in campo martedì contro il Milan, in quanto squalificato. Una brutta notizia per la Juventus, proprio ora che l’ex Ajax aveva preso le misure del campionato italiano, confermandosi solida colonna difensiva. Al suo posto, probabilmente, ci sarà Rugani, aspettando un eventuale rientro di Chiellini.

