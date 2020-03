Danilo, il procuratore ha “bloccato” il suo ritorno in Brasile

TORINO- Anche Danilo, come riportato dal Corriere di Torino, avrebbe pensato di fare ritorno al suo paese Natale come fatto già da Higuain, Pjanic e Khedira. A sconsigliare al terzino questa scelta è stato il suo procuratore, che ha fatto leva sulla possibile perdita di immagine del ragazzo in caso di “fuga”. L’obbligatorietà di 14 giorni di quarantena che avranno i suoi compagni al ritorno in Italia, poi, avrebbe fatto il resto.

