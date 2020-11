TORINO – Danilo, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match contro il Benevento: “Cosa è mancato? Secondo me dobbiamo guardare dentro di noi stessi. Abbiamo fatto una buona prima parte, dopo il primo gol non siamo riusciti ad essere organizzati. Il calcio moderno è così devi capire i momenti. Ruolo? Sono a disposizione della squadra. Se ci sentiamo i più forti? Dobbiamo fare meglio, non solo io ma anche tutta la squadra, sono felice alla Juve”.