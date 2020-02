Danilo: “Consapevoli del brutto momento, dobbiamo essere più compatti”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Danilo ha concesso un’intervista dopo il ko della Juve a Lione: “Nel primo tempo non siamo stati squadra, mentre nella ripresa abbiamo giocato maggiormente compatti ed intensi. Dobbiamo andare avanti così e riproporre questo atteggiamento nella gara di ritorno. Siamo consapevoli del fatto che non stiamo facendo bene e per vincere a questo livello si deve combattere fino all’ultimo. Bisognerà allenarsi meglio per crescere ancora”.

