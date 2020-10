TORINO- Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una panchina dopo il divorzio dalla Juventus e l’anno passato volutamente accanto alal famiglia. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Express, il Manchester United, visti i risultati non soddisfacenti di questo inizio stagione (tra cui l’1-6 per mano del Tottenham), starebbe pensando di offrire la propria panchina al tecnico livornese, sul quale negli ulti giorni si sarebbe attivata anche la Lazio.