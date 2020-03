Dall’Inghilterra: Chong rinnova con lo United

TORINO- Accostato con insistenza a Juventus e Inter nelle scorse settimane, il giovane esterno Thaith Chong sembra destinato a prolungare il proprio contratto con lo United, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, infatti, l’olandese, visto aumentare il proprio minutaggio in prima squadra, si sarebbe convinto a voler continuare la propria avventura ad Old Trafford.

