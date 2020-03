Dalla Spagna: Zidane blinda Marcelo

TORINO- Nonostante una stagione travagliata, passata tra molte panchine e il campo, Marcelo sembra destinato a proseguire il proprio matrimonio con il Real Madrid. Come riportato da Defensa Central, infatti, Zinedine Zidane non vorrebbe privarsi del terzino brasiliano, ritenuto un elemento troppo importante all’interno dello spogliatoio. La Juve, che aveva visionato il giocatore come possibile sostituto di Alex Sandro, dovrà quindi puntare su altri obiettivi.

