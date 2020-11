Dalla Spagna: ritorno di fiamma del Real Madrid per Dybala

TORINO- Una forma fisica non perfetta e alcune prestazioni deludenti stanno incidendo sull’inizio di stagione di Paulo Dybala. La situazione dell’argentino non è delle migliori, visto anche il rinnovo che tarda ad arrivare e che, forse, non arriverà mai. Come riportato dalla stampa spagnola, infatti, il Real Madrid starebbe preparando un nuovo assalto alla Joya per gennaio. Un’offerta che, oltre alla parte in denaro, potrebbe comprendere anche il cartellino di Isco, giocatore che tanto piace a Pirlo.