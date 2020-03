Dalla Spagna: Raktitic può tornare al Siviglia

TORINO – Ivan Rakitic è stato uno dei nomi più accostati alla Juve nell’ultimo anno. Il croato, più volte messo sulla strada di Torino per un incrocio con Bernardeschi, ora sembra sempre più lontano. Secondo Estadio Deportivo, Rakitic potrebbe terminare la sua esperienza a Barcellona, ma non per approdare in Italia. Il croato infatti potrebbe tornare al Siviglia, lo stesso club con cui ha vinto i primi trofei e si è consacrato nell’élite del calcio spagnolo.

