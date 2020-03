TORINO- Matthijs De Ligt, dopo un primo periodo di adattamento, si è finalmente calato nel gioco di Maurizio Sarri, prendendo in mano la difesa della Juventus. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in Spagna dove, secondo la stampa locale, lo avrebbe messo nel mirino il Barcellona. A richiederlo, soprattutto, sarebbe stato Lionel Messi, rimasso impressionato dall’ex Ajax.

