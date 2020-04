Dalla Spagna: Mendes offere Semedo alla Juve

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, è in cerca di un terzino destro che possa sostituire uno tra De Sciglio e Danilo, entrambi in bilico. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Jorge Mendes, i cui rapporti con i bianconeri sono ottimi, avrebbe offerto il portoghese Semedo, al momento chiuso al Barcellona. Il club blaugrana, però, non avrebbe intenzione di privarsi del suo giocatore, nel mirino anche di club inglesi.

