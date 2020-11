TORINO- Come riportato dalla stampa spagnola, anche la Juventus sarebbe in corsa per l’acquisto di Memphis Depay. L’olandese, in scadenza di contratto con il Lione nel 2021, è ormai da tempo nel mirino del Barcellona, che non riesce però a chiudere l’accordo a causa dei problemi finanziari che hanno colpito il club. Per questo, già a gennaio, i bianconeri potrebbero sferrare l’attacco decisivo, presentando un’offerta da 10 milioni di euro per l’attaccante.