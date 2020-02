Dalla Spagna: il Psg tenta Ronaldo per l’estate

TORINO- Nuove voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, che al termine della stagione potrebbe lasciare la Juve nonostante le smentite degli scorsi mesi. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, Cr7 avrebbe già avuto alcuni contatti esplorativi con il Psg, pronto a farne il sostituto di Mbappè e Neymar, nel caso uno dei due lasci Parigi in estate. Per Cr7, che vorrebbe chiudere la carriera in Portogallo, potrebbe essere l’ultimo grande contratto prima del definitivo stop. La Juve, però, farà di tutto per evitare questo scenario.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<