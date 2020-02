Dalla Spagna: Coutinho si dirige verso Parigi

TORINO- La Juventus rischia di veder sfumare un possibile colpo in entrata per la prossima estate. Il club bianconero, nelle ultime settimane, si sarebbe interessato alla situazione di Coutinho che, nonostante l’ottima stagione, rischia di non essere riscattato dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, l’ex Inter non farà ritorno al Barcellona, intenzionato a cederlo. In prima fila ci sarebbe, però, il Psg, con Neymar che aspetta a braccia aperte l’arrivo del connazionale.