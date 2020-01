Dalla Francia: Neuer suggestione per la porta bianconera

TORINO- Il futuro di Wojciech Szczesny non è del tutto sicuro, nonostante le ottime prestazioni fornite in questa stagione. Il polacco, che era stato dato vicino al rinnovo nelle scorse settimane, potrebbe lasciare in caso di buona offerta la Juventus, che avrebbe già individuato il sostituto. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese France Football, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Manuel Neuer, in uscita dal Bayern Monaco. Il club bavarese ha chiuso per l’arrivo dallo Schalke di Neubel, che dovrebbe andare a rubare il posto da titolare al capitano della Nazionale tedesca. Diversi i club in corsa, ma i campioni d’Italia sarebbero al momento in vantaggio.