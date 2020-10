TORINO- Sorprendente scelta di Andrea Pirlo che, in occasione del match di stasera contro il Crotone, lancia dal primo minuto il giovane Manolo Portanova al fianco di Kulusevski alle spalle di Alvaro Morata. Per Portanova, punto fermo della formazione under23, si tratta della prima presenza da titolare in Serie A, dopo aver trovato l’esordio sotto la gestione Allegri nel ko per 2-0 in casa della Samp del 2019.