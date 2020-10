TORINO- Come riportato dall’ANSA, la Lega Serie A ha accolto la richiesta resentata dal Crotone riguardo la possibilità di svolgere, in occasione del match di domani con la Juve, un minuto di silenzio prima della partita per onorare la memoria di Jole Santelli. L’ex presidentessa della Regione Calabria è scomparsa a causa di un’emorragia interna dovuta a patologie tumorali nella giornata di ieri.