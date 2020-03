Croce: “Sarri sta lavorando molto sul gioco, ma allo stesso tempo vuole ottenere subito risultati”

TORINO- Daniele Croce, ex centrocampista dell’Empoli di Sarri, ha parlato dell’avventura juventina del tecnico ai microfoni di Tuttosport: “Non si vede giocare la Juve come quel Napoli, ma la mano di Maurizio io la vedo. Sta lavorando sul tipo di gioco, con possesso palla, fraseggi, libertà ai grandi giocatori, ma allo stesso tempo vuole ottenere subito risultati. Sta cercando di velocizzare il tutto, che favorirebbe un modo di giocare simile a quello che aveva il Napoli qualche anno fa. Anche in difesa si vede la volontà di stare alti e guardare la palla invece dell’uomo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<