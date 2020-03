Cristiano Ronaldo: “Stiamo a casa e aiutiamo chi sta salvando delle vite”

TORINO – Cristiano Ronaldo sta vivendo la quarantena in Portogallo, dove era tornato subito dopo Juventus-Inter per assistere alla madre malata. Il fenomeno portoghese ha voluto mandare un messaggio positivo a tutto il suo pubblico in questo periodo di difficoltà: “In questo momento difficile per tutto il mondo, siamo grati per quello che conta davvero: la nostra salute, la nostra famiglia, i nostri cari. Stiamo a casa e aitutiamo tutti i professionisti della sanità che stanno combattendo lì fuori per salvare delle vite” – ha scritto CR7 su Instagram-