Cristiano Ronaldo lascia il ritiro, in partenza per Torino

TORINO – (ANSA) – Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese, dopo la positivita’ al Covid che lo ha costretto all’isolamento, e secondo i media portoghesi sarebbe diretto a Torino. Lo scrive a Bola, che dopo aver registrato come l’attaccante avesse seguito l’allenamento dei compagni dalla terrazza della sua stanza in attesa dell’ok delle autorita’ sanitarie locali, ha riferito della partenza di Ronaldo dal ritiro. “Cristiano è gia’ in volo per Torino, ha scelto di fare in Italia la sua quarantena”. (ANSA).