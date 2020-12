Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot Award: “Ricevere questo premio un onore”

TORINO – Un altro riconoscimento per un campione sensazionale. Oggi Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot Award. Un premio particolare e speciale, perché per regolamento un calciatore lo può vincere una sola volta nella carriera: proclamato vincitore lo scorso 1° dicembre, CR7 è stato premiato oggi a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria.

Il fuoriclasse portoghese ha anche lasciato, come da tradizione, le impronte dei suoi piedi, che saranno esposte nella celebre “The Champions Promenade” di Monte-Carlo. «Ricevere questo premio è un onore – ha detto Ronaldo – Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol».

Lo scorso 1 dicembre, per la prima volta, è stato annunciato anche il premio Golden Foot Prestige, onorificenza alla carriera dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività, che è stato assegnato ad Andrea Agnelli.

A consegnare il 18° Golden Foot Award a Cristiano Ronaldo è stato Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Il Sovrano monegasco ha anche inviato un video messaggio, per congratularsi con i vincitori: «Sarà un onore per il Principato di Monaco avere nella nuova “The Champions Promenade” le impronte di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e del Presidente della Juventus Football Club, Andrea Agnelli».

La cerimonia di premiazione del Golden Foot Award 2020, si svolgerà, in live streaming, lunedì 28 dicembre: avrà una durata di 45 minuti e verrà diffuso online con tre fusi orari differenti, dal sito www.goldenfoot.com