TORINO – Decisivo come sempre, anche se in un match piuttosto complicato per la Juventus, Cristiano Ronaldo ha regalato ai bianconeri un pareggio che avvantaggia la Juventus in vista della semifinale di ritorno. Dopo il pareggio di San Siro, il fenomeno portoghese si è concesso qualche ora di riposo, che ha deciso di trascorrere in famiglia. Su Instagram, CR7 ha postato che lo ritrae a pranzo con Georgina e la madre Dolores.