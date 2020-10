CR7 lascia il Portogallo e rientra a Torino per la quarantena

TORINO – Dopo la doccia fredda arrivata nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo sarà costretto a sottoporsi ad una quarantena obbligatoria. Quarantena che però non svolgerà in Portogallo ma bensì a Torino. Già, perche stando a quanto riportato dai media portoghesi, il fenomeno di Funchal sarebbe partito con un aereo privato dall’aeroporto di Tires che, ha raggiunto a bordo di un’ambulanza, alle 13,35 (14,35 italiane). La volontà del giocatore infatti, sarebbe quella di trascorrere 10 giorni di isolamento previsti in Italia, contro i 14 imposti dal Portogallo.