Cr1000: la Juve celebra il nuovo traguardo raggiunto da Ronaldo

TORINO- In uno Stadium vuoto per l’emergenza Coronavirus, Cristiano Ronaldo celebra un nuovo record della sua carriera scintillante. Il fenomeno portoghese, nella gara contro l’Inter, taglia infatti il traguardo delle 1000 presenze in carriera tra i professionisti. Nel conteggio non rientrano le due gare disputate con la maglia dello Sporting Lisbona B. Cinque Champions e cinque palloni d’oro sono solo una parte dei trofei sollevati fin qui dal numero 7, giustamente celebrato dalla Juventus con un post sui canali social ufficiali:

