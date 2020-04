Corriere dello Sport, la prima pagina: “Via il 20 maggio”

TORINO- Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, grande risalto per la possibile ripresa del campionato, indicata da Gravina per la fine di maggio. L’UEFA vorrebbe infatti concludere la stagione, consentendo anche la ripresa delle coppe europee. In questa direzione le parole in esclusiva di Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Grande spazio, poi, anche per Wimbledon, cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus:

