Coronavirus, Dybala sostiene la campagna di Fedez e Chiara Ferragni

TORINO- L’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia da diverse settimane si fa sempre più preoccupante e la popolazione sta cercando di correre ai ripari. Molte sono le iniziative per dare una mano alle zone attualmente più a rischio. L’ultima, in ordine di tempo, è stata lanciata da Fedez e Chiara Ferragni, che hanno invitato i propri follower ad effettuare donazioni per aumentare il numero di posti letto disponibili dagli ospedali. Un’iniziativa sostenuta anche da Paulo Dybala, che ha condiviso il messaggio della coppia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<