TORINO- Ottime notizie per mister Andrea Pirlo in vista dell’imminente inizio di stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sfida tra la sua Turchia e l’Ungheria, Merih Demiral è tornato ad allenarsi alla Continassa con il resto del gruppo. L’ex Sassuolo, reduce dalla rottura del crociato, è ora arruolabile in vista del match di campionato contro la Sampdoria, dove mancherà sicuramente De Ligt.