TORINO- Francesco Coco, ex terzino di Inter e Milan, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sportmediaset: “Stasera sarà un bel derby, perchè i rossoneri devono rincorrere l’Europa, mentre i nerazzurri possono agganciare la Juve in testa alla classifica. Visto il dominio bianconero degli ultimi anni, l’aggancio sarebbe una buona notizia per il calcio italiano. C’è anche la Lazio a giocarsi lo scudetto e speriamo che il duello possa continuare ancora a lungo”.