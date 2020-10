TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’ex terzino Francesco Coco ha parlato della Juventus: “Giocherà chi meriterà di più. Certo, poi c’è Cristiano Ronaldo che sicuramente ha il privilegio di non essere mai messo in discussione per tanti motivi. In ogni partita è sempre presente e può fare la differenza in qualsiasi momento. Kulusevski e Chiesa, poi, sono due giocatori di qualità incredibile. Certo, dovranno però inserirsi bene alla prima esperienza in una grande squadra”.