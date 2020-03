Clemenza: “Pirlo? Forse abbiamo avuto conferme sul suo futuro da allenatore”

TORINO- In un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l’ex centrocampista bianconero Luca Clemenza, ora al Pescara, ha parlato del possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus under23: “Ho leto questa notizia negli ultimi giorni. Una volta vidi il mio procuratore Tinti in compagnia di Pirlo, intento ad osservare con molta attenzione la Primavera. Non pensavo volesse intraprendere la carriera da allenatore, ma forse abbiamo avuto una piccola conferma sul suo futuro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<