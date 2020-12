Clamoroso dalla Spagna: scambio Dybala-Ansu Fati?

TORINO – Secondo molti organi di stampa spagnoli, starebbe prendendo piede un clamoroso scambio. Paulo Dybala, che ancora non ha raggiunto l’accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto, potrebbe finire al Barcellona. I bianconeri vorrebbero fare uno scambio alla pari con la stellina blaugrana, Ansu Fati. La valutazione dei due giocatori, infatti, è molto simile e si aggira intorno agli 80-90 milioni di euro. La Vecchia Signora, inoltre, risparmierebbe anche sullo stipendio perché quello dello spagnolo è ancora decisamente più basso rispetto a quello dell’argentino. Pensieri in corso, che presto potrebbero trasformarsi in una trattativa vera e concreta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<