Clamoroso, anche Juve-Milan verso il rinvio

TORINO- L’emergenza Coronavirus continua a causare grandi problemi sul mondo del calcio italiano, che si trova ora in grande difficoltà sull’organizzazione delle gare. La Juventus, che ha visto rinviare la gara di domenica sera contro l’Inter, rischia ora di dover recuperare a data da destinarsi anche il match con il Milan previsto per domani, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo la comunicazione delle porte aperte con restrizioni, il match potrebbe essere definitivamente rimandato e nelle prossime ore si attendono novità. La decisione è stata comunicata dal comitato scientifico voluto dal Premier Conte, come riportato dall’ANSA: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

