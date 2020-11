CIES – Kulusevski nella top ten dei giovani più costosi

TORINO – In questo avvio di stagione le difficoltà in casa Juve sono state evidenti, ma a detta di molti addetti ai lavori, questa fase di transizione era stata preventivata. Chi invece sta confermando le aspettative è lo svedese Dejan Kulusevski che, è già entrato prepotentemente nel cuore dei tifosi bianconeri. Le qualità dell’ex Parma sono ormai note a tutti, tanto che il Football Observatory CIES, lo ha inserito nella top ten dei giovani più costosi d’Europa. L’algoritmo calcolato prende in considerazione i giocatori nati dal 2000 in poi e in vetta alla classifica c’è Alphonso Davies del Bayern, con una valutazione pari a 180 milioni. A completare il podio ci sono, rispettivamente, Jadson Sancho a 125 milioni e Anzi Fati, il cui valore si aggira attorno ai 123 milioni. Il bianconero Kulusevski invece, occupa l’ottava posizione, per una valutazione complessiva di 75 milioni, rendendolo di fatto, l’unico giocare della Serie A a rientrare in questa speciale classifica.