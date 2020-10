TORINO- La prima partita di Federico Chiesa in maglia bianconera è durata soltanto 60 minuti a causa dell’espulsione ricevuta per un fallo su Cigarini. Il numero 22, autore dell’assist per il pareggio di Morata, si fregia così di un record negativo. Come riportato da OptaPaolo, infatti, nell’era dei tre punti non era mai successo che un calciatore, al suo esordio in campionato con la Juventus, venisse espulso.