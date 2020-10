TORINO- Federico Chiesa, dopo settimane di trattative, si unirà alla Juventus. Andrea Pirlo avrà così a disposizione un’arma in più per scardinare le difese avversarie, visto il dato sui dribbling che riguarda l’ormai ex esterno viola. Come riportato da OptaPaolo, dal 2016 (anno del suo esordio in serie A), il 22enne ha messo a referto ben 533 dribbling in Serie A. Meglio di lui, in questo periodo, soltanto Gomez dell’Atalanta con 565.