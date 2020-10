TORINO- Come riportato da Fiorentinanews, ci sarebbero ancora dei problemi economici in sospeso tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Il ragazzo, infatti, pretenderebbe il pagamento di stipendio dei primi 5 giorni di ottobre, in cui era ancora un tesserato della squadra viola. Un episodio che, probabilmente, scatenerà ancora di più il mondo gigliato, già sentitosi tradito dopo il passaggio dell’esterno alla Juve.