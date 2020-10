Chiesa, Juve e Fiorentina lavorano all’accordo

TORINO- La Juventus sta lavorando senza sosta per il passaggio di Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo. Come riportato da Sky Sport, mancherebbero ancora diversi dettagli con la Fiorentina, ma i due club stannoi giungendo verso l’accordo totale. Anche tra i bianconeri e il ragazzo ci sarebbe ancora qualche questione in sospeso e la sensazione, al momento, è che l’affare difficilmente andrà in porto entro domani. Continua comunque la corsa contro il tempo del club campione d’Italia.