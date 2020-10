TORINO- Come riportato dal Corriere Fiorentino, il Milan avrebbe provato un tentativo per l’acquisto di Federico Chiesa in questi giorni. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, infatti, avrebbe telefonato personalmente al ragazzo per convincerlo ad unirsi al club, ma la risposta è stata negativa. I discorsi per il passaggio alla Juventus, infatti, sarebbero ormai in fase troppo avanzata per mandare all’aria la trattativa.