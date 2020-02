Chiesa, Commisso vuole 60 milioni

TORINO- Osservato speciale del match dello Stadium, Federico Chiesa non ha convinto in pieno nella sua prestazione. Contro la Juventus, il numero 25 viola è stato tenuto a bada dalla difesa, ma l’interesse in ottica mercato è tutt’altro che scemato. Come riportato da Tuttosport, il ragazzo è uno dei primi obiettivi dei bianconeri per rinforzare l’attacco, ma ci sarà ancora una volta da fare i conti con il muro Commisso. Il presidente gigliato, che lavora in primis al rinnovo, in caso di cessione si aspetta di ricevere offerte da almeno 60 milioni di euro.