TORINO- Giorgio Chiellini, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha espresso la propria felicità per il rinnovo di contratto annuale con la Juventus, ufficializzato nelle ultime ore: “Sono molto orgoglioso di continuare il sedicesimo anno con questi colori. Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, darò tutto me stesso per festeggiare altre vittorie insieme!!!”: