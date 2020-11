TORINO- Ai microfoni di El Larguero, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato di Alvaro Morata, giocatore attualmente in prestito alla Juve: “Si merita questo momento, guardate come lotta per cercare il gol.Sembra che ora abbia trovato la strada giusta. Riscatto? E’ un nostro giocatore in prestito alla Juventus per due anni con un’opzione di acquisto. Se i bianconeri lo vogliono dovranno pagare”.