Cavani, il retroscena: la Juve aveva fatto un ultimo tentativo

TORINO- Il ritorno di Alvaro Morata ha messo fine alla telenovela attaccante in casa Juventus. Andrea Pirlo ha finalmente il suo nuovo numero 9, che potrà scenderà in campo già domenica contro la Roma. Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non era lo spagnolo la prima scelta post-Suarez. Il club bianconero, infatti, avrebbe contattato l’entourage di Edinson Cavani negli scorsi giorni, ricevendo però un secco rifiuto dinanzi alla possibilità di un ritorno dell’uruguaiano in Italia. Un no che ha poi convinto Paratici ad accelerare con l’Atletico Madrid.