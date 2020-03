Castrovilli, la Fiorentina lavora al rinnovo

TORINO- Con l’obiettivo di ringiovanire la rosa, la Juventus sta seguendo alcuni dei maggiori prospetti del calcio italiano. Tra questi c’è anche Gaetano Castrovilli che, alla sua prima stagione in Serie A, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, la Fiorentina è intenzionata a blindare il ragazzo con un nuovo contratto fio al 2025. I contatti sono stati avviati da tempo e nei prossimi mesi potrebbe arrivare la firma.

