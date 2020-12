Cassano: “Serie A è una noia e una tristezza allucinante, per me è il quinto campionato d’Europa”

TORINO – Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato di Serie A durante una diretta Twitch con Bobo Vieri: “Secondo me Messi e il City si stanno aspettando. E’ triste, anche se ieri ha giocato alla grande, e anche al City manca qualcosa. Ieri il Barcellona ha fatto la partita più bella dell’anno, io ho visto un quarto d’ora di Inter-Napoli e poi ho girato. La Serie A è una noia e una tristezza allucinante, per me è il quinto campionato d’Europa, non si gioca. L’Inter? Una roba imbarazzante, in dieci il Napoli poteva vincere 4 a 1. L’unica squadra che mi emoziona, oltre all’Atalanta, è la Roma. Tra le piccole gioca bene il Sassuolo, anche se è senza campioni”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<