TORINO- L’ex portiere Iker Casillas, ai microfoni di Sportweek, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Cristiano supererà molto presto il mio record di presenze in Champions League, ma questo è il bello dei record. Se non avrà problemi fisici lo supererà alla grande, lo vedo bene. Champions? La Juve ha una bella squadra. Il Bayern poi ha una bella squadra e il Real è sempre tra i favoriti. Poi le inglesi, come City e Liverpool, possono sempre arrivare in fondo”.